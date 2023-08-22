الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

مع بدء الساعات الصباحية ليوم جديد يشغل بال المسلمين بشكل يومي معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في محافظات مصر، حيث اعتاد المسلمون على قضاء الصلاة في وقتها الصحيح، وذلك لأدائها في مواعيدها المحددة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2023 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في القاهرة

صلاة الفجر 4:52 صباحًا

صلاة الظهر 12:59 مساءً

موعد صلاة العصر  35: 4 مساءً

توقيت صلاة المغرب 7:34 مساءً

صلاة العشاء  8:55 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في الإسكندرية
صلاة الفجر 4:54 صباحًا

صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 1:04 مساءً

صلاة العصر 4:41 مساءً

صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 7:39 مساءً

صلاة العشاء 9:03 مساءً
 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في الإسماعيلية

صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 4:47 صباحًا

صلاة الظهر 12:55 مساءً

صلاة العصر 4:32 مساءً

صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 7:30 مساءً

صلاة العشاء 8:52  مساءً
 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 4:45 صباحًا

صلاة الظهر 12:47 مساءً

صلاة  العصر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 4:20 مساءً

صلاة المغرب 7:19 مساءً

صلاة العشاء 8:38 مساءً
 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في أسيوط

صلاة الفجر 5:00 صباحًا

موعد صلاة الظهر 1:00 مساء

صلاة العصر 4:33 مساءً

موعد صلاة المغرب 7:30 مساءً

صلاة العشاء 8:50 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في أسوان

صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 4:57  صباحًا

صلاة الظهر 12:53 مساءً

صلاة العصر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 22: 4 مساءً

توقيت صلاة المغرب 7:22 مساءً

موعد صلاة العشاء 8:39 مساءً

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