الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استوديو هوليوود يعيد ارتداء القناع وسط ارتفاع كورونا

متحور كورونا
متحور كورونا

أعاد استوديو أفلام هوليوود Lionsgate فرض تفويضه باستخدام الأقنعة مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.

وفي رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة حصلت عليها Deadline، أُعلن أن قرابة نصف موظفي الشركة سيحتاجون إلى ارتداء أقنعة الوجه "الطبية" مرة أخرى في المكاتب الرئيسية في لوس أنجلوس.

أماكن تفعيل القاعدة لارتداء الأقنعة 

وبحسب وكالة اسوشيتد برس، تنطبق القاعدة "إلا عندما يكون الشخص بمفرده في مكتب مع إغلاق الباب، أو تناول الطعام أو الشرب بنشاط في مكتبه أو محطة العمل، أو إذا كان الشخص الوحيد الموجود في مساحة عمل مفتوحة كبيرة".

وأفادت الوكالة في تقرير لها صادر اليوم، يطلب من الموظفين الآن أيضًا إجراء فحوصات ذاتية يومية والبقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض أو سافروا دوليًا في الأيام العشرة الماضية.

أضاف التقرير "تقوم الشركة أيضًا بإعادة تقديم تتبع الاتصال وتوفير مجموعات اختبار منزلية عند الحاجة، وتم إعادة الإجراءات بعد أن ثبتت إصابة العديد من الموظفين.

ووفقا للتقرير فقد تشتهر Lionsgate بامتيازات John Wick وSaw وHunger Games.

وأنهت مقاطعة لوس أنجلوس رسميًا حالة الطوارئ لفيروس كوفيد مرة أخرى في مارس، لكن حدثت حالات تفشي المرض مؤخرًا في موقع تصوير برنامج Fox The Masked Singer، وفي حفلات تايلور سويفت في ملعب So-Fi وفي مكاتب Warner’s Culver City.

في السياق، أبلغت وزارة الصحة العامة عن "زيادات طفيفة" لكنها شددت على أن "المقاييس الإجمالية لا تزال عند مستوى منخفض من القلق".

وفقًا لمتتبع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، كان هناك ارتفاع طفيف لمدة 14 يومًا بنسبة 29٪ في الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفى في كاليفورنيا ككل.

وأصبح EG.5، AKA Eris، مؤخرًا السلالة الأكثر شيوعًا لفيروس كوفيد في الولايات المتحدة، حيث تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها تشكل أكثر من 20٪ من الحالات الجديدة.

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