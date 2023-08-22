الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يكشف سبب التوترات بين الصين واليابان لإعلانها تصريف مياه فوكوشيما بالبحر

الصين واليابان
الصين واليابان

كشف أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، سبب التوتر القائم مؤخرًا بين الصين واليابان خاصة بعد إعلان الأخيرة تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المشعة في بحر اليابان، مؤكدًا أن الصين ترى أن هناك مخاووف حقيقة على الأمن المائي والثروة السمكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المياه الملوثة تتخطى المليون طن، وهذا الأمر شكل مخاوف لمجموعات الصيد المحلية باليابان التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.

وتابع، أن سبب التوتر بين الصين واليابان يعود إلى التوترات الجيوسياسية بين البلدين، ولذا هناك أهداف صينية لتصعيد هذا الخلاف، مؤكدًا أن الصين تشعر بأن هناك انقسامًا داخل اليابان خاصة بعد اعتراض مجموعات الصيد. 

وأشار إلى أن الوكالة الأمنية للطاقة الذرية أعطت موافقة على التصريف وحتى عام 2051 بتصريف مائة ألف لتر في اليوم من المحطة.

 أمريكا تستغل الفزاعة الصينية لإثارة الرعب في كوريا الجنوبية واليابان

وأكد أن أمريكا تستغل الفزاعة الصينية لإثارة الرعب في كوريا الجنوبية واليابان لتستفيد هي من خلال بيع الأسلحة لهما وكذلك عسكرة المنطقة،ووعمل تحالفات ثلاثية معهم.

خبير العلاقات الدولية التوتر الصين اليابان محطة فوكوشيما النووية بحر اليابان تصريف المياه الملوثة

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