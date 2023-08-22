محافظ قنا يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المتخاذلين

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بجميع مراكز المحافظة والاستفادة من الخطط السابقة بعدم إسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة للمقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع مهندسي الإدارات الهندسية ومسئولي العقود والمشتريات بالوحدات المحلية ومديريتي الطرق والنقل والإسكان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس محمد عبدالحفيظ مدير عام مديرية الإسكان، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والسادة رؤساء الوحدات المحلية.

ووجه محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، مهندسي الإدارات الهندسية بضرورة المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها بنطاق المحافظة وإلزام كافة الشركات المنفذة للمشروعات بمراعاة معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الفنية المطلوبة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.