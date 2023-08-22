قوات الكوماندوز تتدخل.. آخر تطورات أزمة «تلفريك باكستان»

آثارت أزمة “تليفريك باكستان” جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرض أكثر من 6 أطفال ومعلمين للحصار على متنه، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان”.

وكشفت التقرير، آخر تطورات أزمة “التلفريك الباكستاني” وحصار الأطفال، حيث كشف مسؤولون أن قوات كوماندوز الجيش في باكستان تحاول الوصول إلى 6 أطفال ومعلمين محاصرين في مصعد معلق على ارتفاع 274 مترًا فوق واد بعد انقطاع كابل، فيما أعاقت الرياح العاتية مهمة الإنقاذ بطائرات الهليكوبتر.

وحوصر الأطفال منذ الساعة السابعة صباحا، خلال استخدامهم “التلفريك” للوصول إلى المدرسة في منطقة جبلية في “باتاجرام”، على بعد حوالي 125 ميلا شمال إسلام أباد.

وقال “جلفراز”، أحد العالقين في التلفريك الباكستاني، لقناة “جيو نيوز” الباكستانية عبر الهاتف: “بحق الله ساعدونا”، مؤكدا وجود ثمانية أشخاص على متن التلفريك.

وشوهدت قوات الكوماندوز على شاشة التلفزيون المحلي وهي تحاول النزول على حبال من المروحيات باتجاه التلفريك. وقال أحد الخبراء إن عملية الإنقاذ كانت حساسة للغاية لأن الرياح الناتجة عن شفرات المروحيات يمكن أن تزيد من إضعاف الكابلات التي تحمل السيارة عالياً، وفق وكالة اسوشتيد برس الامريكية.

وأفاد التقرير أن أقارب المحاصرين يصلون وهم يتابعون العملية وتجمعت حشود قلقة على جانبي الوادي الذي يبعد عدة ساعات عن أقرب مدينة رئيسية، حيث أذهلت عملية الإنقاذ الباكستانيين في جميع أنحاء البلاد الذين احتشدوا حول أجهزة التلفزيون في المكاتب والمتاجر والمطاعم والمستشفيات.

تفاصيل الحادث ومحاولات اصلاح الخلل

ومن جهتها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان في بيان لها، إن أحد الكابلات انكسر وتم إرسال مروحية عسكرية بعد فشل محاولات إصلاح الخلل.

وقال شريك رياض خاتاك، مسؤول الإنقاذ في الموقع، إن المصعد المفتوح أصبح عالقا في منتصف الطريق عبر واد وكان معلقا بكابل واحد بعد أن انقطع الكابل الآخر، وتظهر الصور التي بثها التلفزيون طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني تحلق بالقرب من الجندول المعلق فوق واد عميق وتحيط به الجبال الخضراء.