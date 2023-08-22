الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية كوبا لـ"شكري": نتطلع إلى مشاركة مصر فى قمة مجموعة الـ77 والصين

اتصال هاتفي بين وزير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكوبي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية كوبا «برونو رودريجيز».

وقال السفير أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة الـ77 والصين المقرر عقدها يومي 15 و16 سبتمبر المقبل بالعاصمة الكوبية «هافانا».

فى هذا الإطار، ثمن سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب شكري عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ77 والصين.

وزير الخارجية كوبا مصر مجموعة الـ77 والصين الصين سامح شكري

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

خلاف على الأجرة.. تفاصيل تمزيق جسد سائق فى أبوالنمرس

تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى فى سب جيهان العراقية

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

كيفية تغيير الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق وشروط التحويل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل