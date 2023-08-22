وزير خارجية كوبا لـ"شكري": نتطلع إلى مشاركة مصر فى قمة مجموعة الـ77 والصين

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية كوبا «برونو رودريجيز».

وقال السفير أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة مجموعة الـ77 والصين المقرر عقدها يومي 15 و16 سبتمبر المقبل بالعاصمة الكوبية «هافانا».

فى هذا الإطار، ثمن سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب شكري عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ77 والصين.