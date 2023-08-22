بروفة لـ"الأهلى" فى التتش قبل حفل تكريم الفرق الرياضية غدًا

يعقد مجلس إدارة نادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهمًّا فى الثالثة عصر غدٍ؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تخص كافة قطاعات النادي ومتابعة آخر تطورات التجمع الخامس.

يعقب اجتماع مجلس الإدارة حفل تكريم الفرق الرياضية الحائزة على بطولات فى الموسم الماضي التي وصلت 26 لقبًا في مختلف الألعاب المختلفة، سواء القدم أو السلة والطائرة وتنس الطاولة.

ووجهت إدارة القلعة الحمراء الدعوة للأجهزة الفنية واللاعبين والفرق الرياضية التي كانت موجودة في الموسم الماضي وحصلوا على بطولات فى الموسم الاستثنائي منهم وزير الشباب والرياضة ورموز النادي ووسائل الإعلام المختلفة.

وتجرى الإدارة التنفيذية برئاسة د.سعد شلبي بروفة لحفل الافتتاح اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالحفل الذي سيقام في الثامنة من مساء غدٍ بملعب التتش بالجزيرة.

من المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية في الكرة المصرية، كما يتم خلال الحفل تكريم الفرق الحائزة على بطولات في الموسم الماضي والذي تعتبره إدارة النادي موسمًا استثنائيًا.