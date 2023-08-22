وزير الرياضة يهنئ بطلتى الخماسى الحديث بذهبية العالم

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى لاعبات منتخب مصر، ملك إسماعيل وأميرة قنديل، بعد تتويجهما بذهبية منافسات التتابع سيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث في بريطانيا. واحتل الثنائي ملك إسماعيل وأميرة قنديل المركز الأول برصيد 1315 نقطة، لتكون أول ميداليات مصرية في البطولة.

وأثنى الوزير على الأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر في الخماسي الحديث خلال منافساتهم في البطولات والمحافل الدولية، مؤكدًا ثقته في تأهل أبطال مصر في الخماسي الحديث وباقي الألعاب إلى باريس وتحقيق ميداليات، وذلك لرفع علم مصر في المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى لاعبي منتخب رفع الأثقال البارالمبي بعد تحقيقهم المركز الثاني والثالث في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية في دبي.

وحقق هادي صموئيل العديد من الإنجازات في اليوم الأول للبطولة، حيث حصل لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، على الميدالية الفضية في فئة الوزن 49 كجم، كما حصل محمد فتحي، لاعب منتخب رفع الأثقال، على الميدالية البرونزية في نفس الفئة. شارك في هذه البطولة 19 لاعبًا ولاعبة من المنتخب المصري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لجميع مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبيين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برفع مستوى اللاعبين ودعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشار الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، مما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كل الأصعدة العالمية والقارية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم بشكل أفضل، وذلك وفقًا للخطط والمعسكرات التدريبية التي يحددها اتحاد كل رياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.