الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بأسيوط

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق حي شرق ومركز القوصية وصدفا.

محافظ أسيوط: لا تهاون فى البناء المخالف وإزالة فورية

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار شن الحملات بصفة دورية لتنفيذ الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي بناء مخالف، والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم تنفيذ إزالة لـ5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومراكز القوصية وصدفا وذلك بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة بناء مخالف إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين مركز القوصية مركز صدفا بأسيوط

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