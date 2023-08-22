إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق حي شرق ومركز القوصية وصدفا.

محافظ أسيوط: لا تهاون فى البناء المخالف وإزالة فورية

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار شن الحملات بصفة دورية لتنفيذ الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي بناء مخالف، والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين.

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم تنفيذ إزالة لـ5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومراكز القوصية وصدفا وذلك بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.