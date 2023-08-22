بداية مبشرة.. فضية وبرونزية لمصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلى لاعبي منتخب رفع الأثقال البارالمبي بعد تحقيق فضية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإماراتية دبي.

وحقق هادي صموئل لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى الميدالية الفضية وزن 49 كجم، وحقق محمد فتحي لاعب المنتخب الميدالية البرونزية فى وزن 49 كجم، وذلك في اليوم الأول فقط للبطولة، بمشاركة البطولة 19 لاعباً ولاعبة من المنتخب المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ولفت الوزير إلى دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس على تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات.

بداية مبشرة .. فضية وبرونزية لمصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى

حصلت بعثة مصر لرفع الاثقال البارالمبي على ميداليتين فى بداية منافسات بطولة العالم المقامة حاليا فى دبى، حيث حصل اللاعب هادى صموئيل بطل منتخب مصر لرفع الاثقال البارالمبى على الميدالية الفضية وزن 49 كجم فيما حصل اللاعب محمد فتحى على الميدالية البرونزية فى وزن 49 كجم .

ويشارك المنتخب المصري فى البطولة بقائمة تضم 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين، يشارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.