الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 182 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة بالسنطة

نظافة
نظافة

رفعت رئاسة مركز ومدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، 182 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتضمنت الحملة أيضًا تمهيد الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

 

وأكدت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أن الهدف الرئيسي للحملة كان رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، وتحسين حالة الطرق وتسويتها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وقد تم تنظيم الحملة بشكل منظم وتعاوني بين رئاسة المركز والمدينة ووحدة المحلية، مع مشاركة معدات وأجهزة خاصة بالنظافة.

 

وأشارت رئيس مدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

 

وأكدت أن رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من الأهداف الرئيسية للمحافظة، وتعكف الجهات ذات العلاقة على تنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على نظافة المراكز وتحسين البيئة العامة، وتشير الجهود الحالية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد.

 

فيما أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على ضرورة استمرار  حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في مراكز ومدن المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة العامة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين بجهود رجال ومعدات الوحدات المحلية بالمحافظة.

 

وأوضح أن رفع هذه الكمية الكبيرة من القمامة والمخلفات، يعكس التزام الوحدات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمجتمع، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الجهد المستمر إلى تعزيز الوعي بأهمية النظافة العامة وحماية البيئة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في مركز ومدينة السنطة والغربية بشكل عام.

 

فيما رفعت رئاسة مركز كفر الزيات الكبرى، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية، 265 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

نائب محافظ الغربية رئاسة مركز ومدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة حملات النظافة بيئة نظيفة وصحية للمجتمع 182 طن ا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة

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