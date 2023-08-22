الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صناعة النواب: تحديث "تنمية المشروعات" يسهم فى توفير فرص عمل

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديث استراتيجية عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في تحقيق طفرة بالاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. 

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برلماني: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات المتوسطة خطوة مهمة لتلبية احتياجات رواد الأعمال

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز بمختلف القطاعات التنموية. 

وقال النائب: التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يحدث نقلة حقيقية وملموسة في الاقتصاد الوطني، ويضاف للمشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها.

توجيهات رئاسية لتحديث جهاز تنمية المشروعات 

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تولي أهمية كبيرة للانطلاق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، فضلا عن أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار تحديث استراتيجية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، خطوة في منتهى الأهمية لصالح الاقتصاد الوطني.

وقال الكمار: إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قادرة على النهوض بالاقتصاد وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

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الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جهاز "تنمية المشروعات" بمجالى الصناعة والزراعة

واختتم النائب مدحت الكمار: مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي تراهن على غدٍ أفضل وانطلاقة ضخمة للاقتصاد الوطني، تحققها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، وتعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز لتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل حياة كريمة، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة، والتنافسية، على مستوى المحافظات، ومبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية وغيرها من المبادرات الرائدة للتشغيل.

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