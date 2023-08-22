كاتب صحفى: مصر تعمل على توطين الصناعات التى تحتاجها السوق المحلية

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن الدولة تعمل على توطين الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية، والزيادة الإنتاجية من تلك الصناعات ستؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.

ولفت الانتباه إلى أن الدولة توفر مسارين لنقل الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية إما جوًا، وهذا مكلف للغاية، أو بحرًا من خلال الموانئ المنتشرة على جميع السواحل المصرية.

وأضاف "وهبة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تعهدات من الحكومة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة حجم الصادرات المصرية خلال سنوات قليلة قادمة إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات تتعلق بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتجين على التصدير للخارج.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز لتشجيع المنتجين على التصدير للخارج من بينها التسهيلات الجمركية والضريبية وتخطيط الأراضي المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوفير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمشروعات، لافتًا الانتباه إلى أن الحكومة قامت بحل قضية استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة للتصدير.