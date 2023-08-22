النائب نبيل دعبس يؤكد على أهمية المجتمع الرقمي في مصر

أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجعل هذا القطاع أولوية أولي وقاطرة للتنمية واهم اركان الجمهورية الجديدة التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا والمعرفة والرقمنة.

الجمهورية الجديدة تعتمد علي العلم والمعرفة والرقمنة

وقال دعبس ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر له مؤشرات عظيمة في قطاعات مختلفة منها البنية الأساسية و مؤشرات الأداء الاقتصادي ومؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في التنمية، في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير مجموعة جديدة من المؤشرات الفنية والاقتصادية التي تعكس تطور أداء القطاع ومساهمته في الاقتصاد القومي

المجتمع الرقمي في مصر يقدم بيانات حديثة حول مستخدمي الانترنت

وأكد دعبس على أهمية المجتمع الرقمي في مصر حيث يقدم بيانات إحصائية وتحليلية حديثة حول استخدام الإنترنت في مصر واتجاهاته، ويشمل بيانات عن القطاعات المستفيدة سواء الأفراد، والأسر، والحكومة، والأعمال التجارية وكذلك مساهمة الإنترنت في التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال قياس استخدام الإنترنت في كل من قطاعي التعليم والصحة. ويستعرض التقرير أيضا استخدام الإنترنت من خلال التقنيات الذكية واعتماد الحلول الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت (التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية). هذا بالإضافة إلى معالجة المساواة الرقمية بين الجنسين والفجوة الرقمية التي تقاس من حيث القطاعات والمحافظات المختلفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ووجه سيادته خلال الإجتماع بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات فى مصر .