كيف تساهم الرقمنة فى تطوير قطاع الصناعات الغذائية؟

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تحت عنوان "حلول التحول الرقمي لقطاع الأغذية والمشروبات"، بالتعاون مع شركة سيمنس مصر، للتعرف على أحدث اتجاهات وتطبيقات الرقمنة وتطوير عمليات التشغيل.

ناقشت الندوة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي عبر تطبيق "زووم"، دور الرقمنة في صناعة الأغذية والمشروبات، وأحدث الاتجاهات وتطبيقات الرقمنة، وفوائد تطبيق حلول سيمنس في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتقليل الوقت الهادر.

شارك في الندوة من شركة سيمنس مصر المهندس نادر بسادة، مدير مبيعات الخدمات، والمهندس أحمد محمد سامي مدير مبيعات بقسم الصناعة قطاع الأعذية والمشروبات، بجانب المهندس كمال كانت بانداى، مدير مبيعات بقسم الصناعة قطاع الاعذية والمشروبات سيمنس دبي، وأدار الندوة الأستاذة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وشارك فيها عدد كبير من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعطي قطاع الاستدامة أهمية بالغة، وسيتم تنظيم ندوات خلال شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، للحديث عن بصمة الكربون وموضوعات أخرى متعلقة بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن شركة سيمنس هي شركة رائدة في مجال الصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وهي تدعم العملاء في جميع أنحاء العالم، وتعمل في مصر منذ عام 1859م، حيث تم وضع أول كابل اتصالات عبر البحر الأحمر لربط السويس وعدن، وفي عام 1901م افتتحت سيمنس أول مكتب لها في مصر.

واستعرض المهندس أحمد سامي، مدير مبيعات بإدارة تقنيات الصناعة قطاع الأعذية والمشروبات بشركة سيمنس مصر، شركات سيمنس الموجودة في مصر والأقسام ومجال عملها وكيفية دعم العملاء، والاستثمارات الخاصة بالشركة، وكيفية خلق فرص بتقنيات صناعة الاغذية و المشروبات للوصول إلى زيادة الصادرات ودعم العملاء.

وأضاف أن البنية التحتية الذكية تضم كل ما يخص الكهرباء من لوحات توزيع، ومنتجات الجهد المنخفض و المتوسط، والحلول والخدمات الإقليمية، الخاصة بأنظمة التحكم في المباني والذي يسهم بشكل أساسي فى تحسين إدارة المباني و كفاءة استخدام أنظمة التشغيل من كهرباء لاستهلاك المياه، بوابات الدخول والخروج وأنظمة الأمن والحريق وغيرها من حلول البنية التحتية، والتي تشمل العديد من البرمجيات وأنظمة التحكم الخاصة بمجال التنقل.

وتحدث أحمد سامي، مدير مبيعات بقسم الصناعة قطاع الأعذية والمشروبات بشركة سيمنس مصر، عن التكنولوجيا في القطاع الصناعي digital industries، التي تخص المصانع والحلول الخاصة بالصناعات الرقمية بداية من الأجهزة والمعدات الموجودة في المصنع وأجهزة التحكم، وكل ما يخص DCS خلال عملية الميكنة، وحتى NCC وهو السوفت وير الذي يقوم بدور التكامل مع كل الأجهزة، ومن خلاله يمكن التحكم في كل شيء داخل المصنع.

وقال كمال كانت بانداي، مدير مبيعات بقسم الصناعة قطاع الأعذية والمشروبات بشركة سيمنس دبي، إن الرقمنة أصبحت مهمة للغاية للمستقبل، في ظل تزايد عدد سكان العالم، لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هذه الزيادة السكانية ولتحسين استخدام الموارد الغذائية والمائية المحدودة.

وأضاف أن العوامل السابقة تدفعنا للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي حددتها الأمم المتحدة بـ17 هدفًا يركز عليها الجميع.

