الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الرقمنة والجامعات التكنولوجية.. ندوة فى بيت السنارى الأحد

بيت السناري
بيت السناري

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة تحت عنوان "أهمية التوسع في مجال الرقمنة والجامعات التكنولوجية لمواكبة الثورة المعلوماتية"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية، وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، في تمام السابعة مساءً.

المشاركون بالندوة

يتحدث بالندوة الدكتور إبراهيم فتحي؛ عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة غادة محمد عامر؛ عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم؛ أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور طارق منصور؛ أمين عام اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ومقرر مساعد لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، والمخترع محمود الكومي الخبير في الذكاء الاصطناعي، وبمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالتكنولوجيا. 

تسلط الندوة الضوء على التكنولوجيا الحديثة ودورها وأهميتها في معالجة وتخزين ونقل المعلومات بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وهو ما يساعد على تقديم تعليم مميز ومبتكر يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما تتناول الندوة بالشرح والتوضيح كيفية استخدام الرقمنة في تحسين تجربة التعلم وتوفير الوقت والجهد وتوسيع نطاق التعلم وتعزيز عمليات البحث والابتكار في المجالات المختلفة والتكيف مع التطور التقني والاستدامة البيئية. 

وتأتي الندوة في إطار الاهتمام بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة، والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي.

 

مجال الرقمنة الجامعات التكنولوجية بيت السناري مكتبة الاسكندرية التحول الرقمي

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