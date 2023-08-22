الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحدود الدنيا لكليات التربية للشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، عبر الموقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، واستنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وكان قد بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات التربية للشعبة الأدبية 2023 كالتالي:

تربية بورسعيد: 338.5 درجة بنسبة 82.56%.

تربية عين شمس: 331 درجة بنسبة 80.73%.

تربية الإسكندرية: 330 درجة بنسبة 80.48%.

تربية الزقازيق: 329.5 درجة بنسبة 80.36%.

تربية المنصورة: 328.5 درجة بنسبة 80.12%.

تربية بنها: 325.5 درجة بنسبة 79.39%.

تربية طنطا: 325.5 درجة بنسبة 79.39%.

تربية دمنهور:323.5 درجة بنسبة 78.9%.

تربية المنوفية بشبين الكوم: 323.5 درجة بنسبة 78.9%.

تربية قناة السويس بالإسماعيلية: 323.5 درجة بنسبة 78.9%.

تربية كفر الشيخ: 321.5 درجة بنسبة 78.41%.

تربية حلوان: 319.5 درجة بنسبة 77.92%.

تربية السويس: 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تربية دمياط: 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تربية مطروح: 318.5 درجة بنسبة 77.68%.

تربية مدينة السادات: 317 درجة بنسبة 77.31%.

تربية بنات عين شمس: 316 درجة بنسبة 77%.

تربية الفيوم: 315.5 درجة بنسبة 76.95%.

تربية أسوان: 314 درجة بنسبة 76.58%.

تربية المنيا: 313 درجة بنسبة 76.34%.

تربية بني سويف: 310.5 درجة بنسبة 75.73%.

تربية العريش: 309.5 درجة بنسبة 75.48%.

تربية أسيوط: 309.5 درجة بنسبة 75.48%.​

تربية الوادي الجديد: 308.5  درجة بنسبة 75.24%.

تربية جنوب الوادي بالغردقة: 308 درجة بنسبة 75.12%.

تربية جنوب الوادي: 307 درجة بنسبة 74.87%.

تربية سوهاج: 306.5 درجة بنسبة 74.75%.

 

الالكتروني التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني الحاصلين على الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية

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