الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبد الغفار: الاحصائيات أثبتت أن عدم التباعد وتنظيم الأسرة يخلق اطفال مصابين بالتوحد

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،  إن عدد سكان مصر بلغ 105 مليون مواطن فى أخر تقرير سكانى بمعدل مواليد  2.2 مليون طفل سنويا، لافته إلى أن التشريعات لابد أن تتكاتف مع الوعي الشعبي والأسري من أجل الوصول إلي الأهداف المنشودة في حماية حقوق الأسرة بالكامل.
واضاف عبدالغفار ، خلال  اطلاق المبادرة الرئاسية «الالف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية »  أن الاحصائيات أثبتت أن عدم التباعد وتنظيم الأسرة يخلق اطفال مصابين بالتوحد كما أن التقارب بين مرات الحمل وعدم الرضاعة الطبيعية  من أسباب الإصابة بسرطان الثدي لافتا إلي أن الهدف ليس تقليل السكان ولكن تحسين خصائهم وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية .

وأكد أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية.

وبدورها كشفت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية  « الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، عن تفاصيل المبادرة، حيث تهتم  المبادرة بفترة الالف يون الذهبية الأولي للمرأة والتي تقسم كالتالي ٢٦٠ يوم حمل، بالإضافة إلي اول عامين في حياة الطفل موضحة أنه تم إطلاق الالف يوم ذهبية عليها نظرا لأن تلك الفترة تمثل ٨٥٪ من تكوين الطفل الذهنية والجسمانية والنفسية .

وأكدت الألفى، أن تلك الفترة أنه لايمكن تعويض ما يتلف لدي الاطفال ولايمكن تعويضه مرة أخري من استكمال النمو أو الخلايا أو غيرها .
وأكدت المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، أن المرحلة الأولي من المبادرة لمدة 9 شهور تشمل 10 محافظات ، والمرحلة الثانية اخر ديسمبر 2025 مشيرة إلي أن المبادرة قائمة علي غرفة مشورة في كل وحدة صحية ومركز رعاية أولية تقدم خدمات أبرزها مقابلة الأمهات وتقديم المشورة سواء ما قبل الزواج أو أثناء الحمل أو بعد الولادة .
وأوضحت الالفي أنه نظرا لقلة الأطباء تم تأهيل فريق من الصيادلة والأسنان للمشاركة في تلك المبادرة من خلال تقديم المشورة ،تحت مسمي “مقدمي المشورة الأسرية أو مستشاري الأسرة”، موضحة أنه يتم تدريبهم وفقا برامج علمية معتمدة وتم اعتماد الخلية الأولي والمقدرة ٢١٥٠ مقدم مشورة ، وخلال الفترة المقبلة من المرحلة الأولي للمبادرة  سيتم التوسع في تخريج دفعات جديد من مقدمي المشورة .

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان معدل مواليد الوعي الشعبي حماية حقوق الأسرة الالف يوم الذهبية تنمية الأسرة المصرية

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