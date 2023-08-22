شبهات فساد وراء نقل مقر قيادة الفضاء للجيش الأمريكية إلى كولورادو

فوكس نيوز:

طالب المدعي العام في ولاية ألاباما الأمريكية، بإجراء تحقيق في تراجع الرئيس جو بايدن عن قرار وضع مقر قيادة الفضاء في مدينة هانتسفيل في ألاباما ونقلها إلى كولورادو، وسط تقارير عن تضارب في المصالح واستغلال قيادات في الجيش لبايدن لتغير قراره بشأن المقر الجديد.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وجه المدعي العام في ولاية ألاباما ستيف مارشال رسالة إلى مدير مكتب محاسبة الحكومة (GAO) لقدرات الدفاع إليزابيث فيلد ومساعد المفتش العام بوزارة الدفاع (IG) راندولف ستون فيما يتعلق بـ "الانعكاس المفاجئ" لبايدن في تغيير مقر قيادة الفضاء ونلقها إلى كولورادو بدلا من مدينة هانتسفيل في ولاية ألاباما.

تفاصيل قضية فساد مقر قيادة قوات الفضاء الأمريكية

وكتب مارشال: "في 13 يناير 2021، وبعد عملية تدقيق شاملة امتدت لمدة عامين تقريبًا، اختار وزير القوات الجوية ريدستون أرسنال هانتسفيل باعتبارها الموقع الفضل لمقر قيادة الفضاء".

وتابع: "وفقًا للإعلان، قامت القوات الجوية بتقييم ستة مواقع محتملة للمقرات بناءً على عوامل تتعلق بالمهمة وقدرة البنية التحتية ودعم المجتمع و التكاليف التي تتحملها وزارة الدفاع"، مشيرًا إلى أن "العوامل كانت في صالح هانتسفيل بقوة".

وأوضح مارشال أن العديد من "المراجعات المستقلة" أكدت قرار القوات الجوية بأن هانتسفيل هي أفضل موقع لمقر قيادة الفضاء وأن فريقا من 20 شخصًا تابع لوزارة الدفاع الأمريكية وجد أن عملية اختيار القوات الجوية كانت قانونية.

وقال المدعي العام في ألاباما أيضًا إن مكتب محاسبة الحكومة أفاد بأن هانتسفيل كانت الموقع الأفضل لقيادة الفضاء، مشيرا إلى أنه بعد التحقيق، خلص مكتب المحاسبة الحكومية إلى أن اختيار هانتسفيل كان متسقًا مع تحليل القوات الجوية وكان ينبغي للمقر الرئيسي في هانتسفيل أن يتخطى العقبة الأخيرة عندما قررت القوات الجوية العام الماضي أن الموقع لن يكون له تأثير كبير على جودة البيئة البشرية.

اتهام جيمس ديكنسون في نقل مقر ألاباما

وتابع: "ومع ذلك، في 31 يوليو 2023، أفاد مسئولون حكوميون أن الرئيس بايدن تراجع عن قرار تحديد موقع مقر القيادة الفضائية في هانتسفيل واختار بدلاً من ذلك موقعًا في كولورادو ونسبت التقارير الإخبارية الفضل إلى الجنرال جيمس ديكنسون في إقناع بايدن باختيار كولورادو.

وكشف مارشال أن ديكنسون متورط في فضيحة نقل المقر إلى كولورادو لتحقيق مصالح شخصية وبيع أرض خاصة به لبناء مقر القيادة الجديد.

وأوضح النائب العام أن "دور ديكنسون فاجأ مسؤولي ألاباما"، مؤكدا أن سجلات الممتلكات التي تم الكشف عنها حديثًا في كولورادو أثبتت أن الجنرال ديكنسون كان لديه "ما لا يقل عن 1.5 مليون سبب" للتوصية بكولورادو على هانتسفيل كمقر دائم لقيادة الفضاء الأمريكية.

وتابع المدعي العام في ألاباما: "في أبريل 2023، سجل الجنرال ديكنسون صك ملكية لمزرعة تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار بمساحة 20 فدانًا بالقرب من موقع المقر الرئيسي في كولورادو".

وأضاف مارشال: "من غير المعروف ما إذا كان الجنرال ديكنسون قد كشف عن مصالحه الشخصية في موقع كولورادو للرئيس بايدن أو أي رؤساء آخرين".

وزعم مارشال أن "المصالح الشخصية لديكنسون قد تفسر سبب إعلان وزير القوات الجوية في مايو الماضي أن الجنرال ديكنسون قد غيّر مؤخرًا نقل تلمقر الرئيسي وأن "التغييرات الأساسية" يمكن أن تؤثر على قرار القاعدة.

كما أشارت شركة Alabama AG"" إلى أن مكتب محاسبة الحكومة وجد أن "موقع هانتسفيل كان الموقع الذي حصل على أعلى الدرجات في كل مرحلة من مراحل عملية صنع القرار."

وفي الشهر الماضي، أبلغ الرئيس بايدن وزارة الدفاع أن مقر القيادة الفضائية الأمريكية سيبقى في كولورادو، رافضًا مسعى الرئيس السابق دونالد ترامب لنقل المقر إلى ألاباما.

وكتب مارشال: "من غير المعروف كيف أثرت التغييرات الأساسية التي أجراها الجنرال ديكنسون على عملية التسجيل أو مقدار أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها لتنفيذ هذه التغييرات أثناء عملية صنع القرار".

وزعم مارشال أن "عوامل أخرى غير مناسبة ربما أثرت على القرار أيضًا" وأن العديد من "المسؤولين الحكوميين أفادوا أن البيت الأبيض لن ينقل مقر قيادة الفضاء إلى ألاباما بسبب مخاوف حزبية بشأن قانون الإجهاض في الولاية.

وكتب مارشال: "نفى البيت الأبيض هذا الادعاء لكنه لم يقدم أي دليل لإثبات هذا النفي"، مضيفًا أن الشفافية "مطلوبة لفهم هذه القضايا وأي قضايا أخرى كانت جزءًا من الجهود الرامية إلى إلغاء قرار تحديد موقع مقر قيادة الفضاء".

واختتم مارشال الرسالة قائلاً: "أطلب بكل احترام أن تقوم مكاتبكم بالتحقيق في عملية اختيار موقع كولورادو بنفس القدر من الدقة على الأقل كما فعلت مع الاختيار الأولي لموقع هانتسفيل".