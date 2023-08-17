"نيويورك بوست": بايدن يواصل ادعاءاته بتحسن الاقتصاد الأمريكي في محاولة لخداع الناخبين

قالت صحيفة" نيويورك بوست" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل ادعاءاته بخصوص تحسن الاقتصاد الأمريكي، بينما يعاني الاقتصاد الأمريكي من التضخم وغيره من التحديات الضخمة.

- أكذوبة التعافي الاقتصادي

وقالت الصحيفة أن الاعلام الأمريكي يحاولون نشر أخبار مضللة تتعلق بمدى قوة واستقرار الاقتصاد الأمريكي وهو الأمر المخالف تماما للواقع الاقتصادي الحالي.

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس بايدن يواصل ادعاءاته حول تحسن الاقتصاد الأمريكي في محاولة لخداع الناخبين الأمريكيين، لاسيما مع قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

- أكاذيب بايدن حول الاقتصاد الأمريكي

وفندت الصحيفة الأمريكية، عددا من المزاعم التي يحاول بايدن الترويج والتأكيد عليها طوال الوقت من بينها، من بينها محاولة التأكيد على ارتفاع أجور ورواتب العمال الأمريكيين.

وقالت الصحيفة كان هذا صحيحًا، ولكن في 20 شهرًا من 22 شهرًا الماضية، انخفضت الأجور بنسبة أقل من التضخم الرياضيات هنا بسيطة، ومنذ أن تولى بايدن منصبه ، ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 12٪ تقريبًا. والتضخم ارتفع بنسبة 15٪ بينما ارتفع معدل التضخم في السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة ومدفوعات الرهن العقاري والإيجار والمرافق إلى ما يقرب من 25٪ منذ ترك الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وتابعت الصحيفة في المحصلة النهائية، انخفض متوسط دخل الأسرة بنحو 5000 دولار منذ أن تولى بايدن منصبه ، وفقًا لتحليل أجراه خبراء اقتصاديون في مؤسسة Heritage Foundation.

- انخفاض معدل البطالة

وقالت الصحيفة من بين الأمور التي ينشرها بايدن أنه خفض معدل البطالة وزاد من عدد الوظائف أكثر من أي رئيس أخر، وتابعت صحيح أن معدل البطالة لدينا منخفض اليوم وسوق العمل قوي ولكن البيت الأبيض واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي كانا يروجان لمخطط يُزعم أنه لا يوجد سوى جو بايدن هو أعظم مصدر للوظائف على الإطلاق بل أفضل من رونالد ريغان وبيل كلينتون وترامب.

- إنتاج كميات كبيرة من الغاز

و أضافت نيويورك بوست، يقول بايدن أن الولايات المتحدة الامريكية تحت إدارته زادت من انتاج النفط والغاز، ولكن وجدت دراسة جديدة أجراها الخبير الاقتصادي في جامعة شيكاغو كيسي موليجان، أن الولايات المتحدة لا تنتج بشكل كافي النفط، وأن حرب بايدن على الوقود الأحفوري تكلف الاقتصاد الأمريكي 160 مليون دولار يوميًا، وفي غضون ذلك تضاءل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ 3عقود.

- خفض عجز الميزانية

وقال "بايدن" أنه خفض عجز الميزانية بمقدار 1.7 تريليون دولار، ولكن على مدى الأشهر الـ 12 الماضية ، تجاوز عجز الميزانية 2 تريليون دولار، وتبلغ توقعات الدين لمدة 10 سنوات أكثر من 8 تريليونات دولار عما كانت عليه عندما ترك ترامب منصبه.