تقرير بحثى: الاقتصاد الأمريكى يتعرض لأكبر قدر من الضغوطات منذ الأزمة المالية 2008

قالت شركة بحثية، إن الأسواق قد تكون في حالة تمزق هذا العام، لكن الاقتصاد يتعرض لأكبر قدر من الضغط منذ عام 2008، ويمكن أن يسقط بسهولة في حالة ركود، وفقا لموقع بيزنس انسايدر الأمريكي.

وحذر بنك سوسيتيه جنرال، من أن البيئة الحالية منخفضة التقلب تشبه إلى حد كبير البيئة التي أدت إلى الأزمة المالية الأخيرة، حيث انتعشت الأسواق هذا العام ، لكن الولايات المتحدة لا تزال تواجه خطرًا كبيرًا من الركود.

وقال التقرير، إن الولايات المتحدة لا تزال على حافة الركود على الرغم من ارتفاع الأسهم هذا العام، وسط توقعات بهبوط ضعيف، فإن الاقتصاد يتعرض لأكبر ضغط منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008.

وأشارت شركة الأبحاث، كابيتال إيكونوميكس، إلى الظروف المالية الصعبة للغاية بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة خلال العام الماضي، مما رفع سعر الفائدة المستهدف إلى أعلى نطاق له منذ عام 2001.

وقالت الشركة إن هذا أدى إلى أقسى الظروف المالية منذ عام 2008، مشيرة إلى مؤشرات الحالة المالية، التي تظهر الأوضاع المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وكندا واليابان تقترب من مستويات الركود العظيم.

وبدأت علامات التحذير من الانكماش في الظهور في سوق الائتمان، وقالت الشركة إن أسعار الفائدة على الائتمان الاستهلاكي قفزت لتتجاوز 8٪ ، وهو أحد أكبر العوامل الدافعة للظروف المالية الصعبة.

وتراجعت البنوك عن الإقراض بشكل كبير ، مع تباطؤ صافي الإقراض للقطاع الخاص إلى شبه توقف. كما تباطأ نمو المعروض النقدي ، وهي علامة رئيسية أخرى على تباطؤ الاقتصاد.



وقال سايمون ماك آدم ، كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس: "بشكل عام، سواء كانت مؤشراتنا المالية أو بيانات الأموال والائتمان أو استبيانات الإقراض المصرفي، فإن بيانات الأوضاع المالية تشير جميعها إلى النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة التي تكافح في الأرباع المقبلة".