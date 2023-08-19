السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الأمريكية تعلق عن القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية

علقت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة، على القمة الثلاثية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد.

 

وقال وزير الدفاع لويد أوستن: "اليوم هو يوم تاريخي للولايات المتحدة واثنين من أقرب حلفائنا".

 

وأضاف "تحت قيادة الرئيس بايدن، ورئيس الوزراء كيشيداـ والرئيس يون، قمنا بدفع حقبة جديدة من الشراكة الثلاثية مع اليابان وجمهورية كوريا".

 

وتابع قائلا: "أعادت قمة اليوم التأكيد على أن التعاون بين بلداننا الثلاثة يوفر الأمن والازدهار لشعوبنا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم".

 

وصرح لويد أوستن بأنهم يعملون بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى مع جمهورية كوريا الجنوبية واليابان لدعم رؤية مشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

 

وأكد أن الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الثلاث ستعمل على تعزيز الالتزامات المشتركة لمواجهة التحديات، من خلال الالتزام بإطار عمل ثلاثي متعدد السنوات يتضمن تدريبات ثلاثية سنوية متعددة المجالات، وتفعيل آلية مشاركة البيانات لتبادل حقيقي بيانات التحذير من الصواريخ الزمنية التي ستعمل على تحسين الاكتشاف والتقييم المتبادل لإطلاق صواريخ كوريا الشمالية والاستفادة من خطوط الاتصالات الآمنة الحالية مع الاستمرار في بناء قنوات الاتصال الخاصة بنا وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.

 

واختتم أوستن بيانه بالقول "إن القادة رسموا مسارا طموحا للدفاع المشترك ولأمن شعوبهم"، مؤكدا أنهم يتطلعون إلى استمرار التعاون وتنفيذ هذه المبادرات في المستقبل.

 

وافتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة قمة ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفد ركزت على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد": مبارك طلب تأجيل الحفل الخيرى لمحمد علاء مبارك بالفيوم مساء 25 يناير

إنقاذ 69 مصطافًا من الغرق فى رأس البر بدمياط

جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

حريق فى 4 حظائر للماشية بالمنوفية

جلال السعيد لـ"الشاهد": المؤتمر القومى للنقل كان بداية معرفتى بالدكتور عصام الحداد

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس