قرار جمهورى بإنشاء جامعة باديا الخاصة بمدينة 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 338 لسنة 2023 بإنشاء جامعة باديا الخاصة، ويكون مقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، محافظة 6 أكتوبر.

وتتكون الجامعة من كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات وعلوم المعلومات، والهندسة، الفنون الجميلة، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي.

وتسير عملية إنشاء المرحلة الأولى من الجامعة كما هو مخطط له، حيث من المقرر بدء الدراسة في السنة الأكاديمية التي تبدأ في سبتمبر 2024، وستشمل المرحلة الأولى كليات "طب الأسنان" و"العلاج الطبيعي" و"إدارة الأعمال والاقتصاد" و"علوم الحاسب".

تراخيص إنشاء جامعة باديا

وتقع الجامعة في موقع استراتيجي في مدينة باديا، أحد المشروعات المهمة في غرب القاهرة، حيث تحتل مساحة واسعة تبلغ 167 ألف متر مربع في مدينة باديا، التي تعد أول مدينة مستدامة في مصر وأول مدينة ذكية بمنطقة غرب القاهرة، ومن المخطط أن يضم الحرم الجامعي ثماني كليات أكاديمية بحصة استيعابية إجمالية تبلغ حوالي 12,500 طالب.

وقال محمد الرشيدي، الرئيس التنفيذي للتعليم،"يسعدني أن أعلن عن اكتمال تراخيص إنشاء جامعة باديا بنجاح، وهي خطوة فارقة وأساسية في مشوار إنشاء الجامعة، كما تتم أعمال بناء المرحلة الأولى من الجامعة حسب الجدول الزمني المحدد، كما أننا نتوقع استقبال الطلاب الجدد في السنة الأكاديمية القادمة التي تبدأ في سبتمبر 2024، والتي تعد سنة لها أهمية خاصة لدى تعليم لما سوف تشهده من تحقيق لعديد من الخطط وإضافة جامعة باديا إلى مجموعة المؤسسات التعليمية المرخصة تحت مظلة تعليم، بالإضافة إلى جامعة ممفيس في شرق القاهرة المرتقب إتمام ترخيصها قريبا، تشير إلى اقترابنا أكثر فأكثر من تحقيق رؤيتنا في تقديم برامج وخدمات أكاديمية استثنائية وأن نصبح المجموعة الرائدة في مجال التعليم العالي في مصر".