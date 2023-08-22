الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد طعيمة: الكيمياء عالية بيني وبين أحمد أمين

محمد طعيمة
محمد طعيمة

كشف الفنان محمد طعيمة تفاصيل عمله في برنامج البلاتوه لـ الفنان أحمد أمين، بجانب حديثه عن بدايته الفنية.

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غدًا.. العرض الثانى لمسلسل "الصفارة" على قنوات ON الفضائية

محمد طعيمه يكشف كواليس تعاونه المتميز مع احمد امين

وقال محمد طعيمة،في بيان صحفي”: أنا كان حظي حلو أوي في البلاتوه، أنا كنت شغال في فقرة كبيرة اسمها المسحراتي، إدارة وإخراج عبير علي، مخرجة مصرية عظيمة، وأحمد أمين كان شغال في مسرح اسمه الأتيليه المسرح، وعملت الأوديشن مع المخرج أحمد خالد اللي عمل أبواب الخوف، ولاقيت في طاقة حلوة أوي والكيمياء عالية أوي، وصورت اسكيتش صعب وكبير، وبقيت جزء من البلاتوه من غير تحضير.

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مواعيد عرض مسلسل الصفارة لـ أحمد أمين على قنوات ON ومعدلات التردد

وتابع: كان في كيمياء عظيمة بيني وبين أحمد أمين، ومرت الحكاية إني بقيت من أبناء البلاتوه، وأنا اشتغلت في موسمين من الـ 4 مواسم اللي اتعملوا، وكلنا اشتغلنا تحت مظلة أحمد أمين.

أول أجر حصده 30 جنيها عن إعلان

أما عن بداياته الفنية، فعلق محمد طعيمة قائلًا: في البداية اشتغلت مسرح كتير، وعملت مسلسلات صوت القاهرة كان اليوم بتاعي بـ 30 و 40 جنيه، وعملت إعلانات كتير جدًا، واحترفت التمثيل بقالي 9 سنين.

كما كشف عن مهنته التي امتهنها قبل احتراف التمثيل، قائلًا: عشت في شرم الشيخ كان عندي بازرات وببيع أنتيك وآلات موسيقية، وبعدين سيبت شرم الشيخ وروحت خدت بيت في دهب ودي حاجة تانية خالص وفيها طاقة مش طبيعية، وحد قالي اطلع على البحر الساعة 5 الصبح على البحر علشان دهب تقولك سرها.

أبطال مسلسل الصفارة 

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub– سعدي وجوهر.

 

محمد طعيمه يكشف كواليس تعاونه المتميز مع احمد امين ON الفضائية أبطال مسلسل الصفارة الفنان أحمد أمين الفنان محمد طعيمة الفنان محمد

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