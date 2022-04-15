محمد طعيمة.. كوميديا بطعم زمان

لا أحد يعرف سر كلية الزراعة ولماذا يخرج منها أهم ممثلى الكوميديا، مثل عادل إمام، وسمير غانم، ومحمود عبدالعزيز، وغيرهم، وكان آخر هؤلاء الفنان الشاب والكوميديان محمد طعيمة، فمن اللحظة الأولى التى عرفه الناس من خلالها فى برنامج «البلاتوه» مع أحمد أمين، تنبأ له الجميع بمستقبل عظيم.

بدأ مشواره من خلال الإعلانات، وهو مشوار طويل بدأه منذ سنوات طويلة، لكن خطواته الجادة بدأت بعد المشاركة فى مسلسل «خلصانة بشياكة» مع أحمد مكى، ثم برنامج «البلاتوه» ومسلسل «الوصية» مع أحمد أمين، ومسلسل «فارس بلا جواز» مع مصطفى قمر.

يقول محمد طعيمة، إنه الابن غير الشرعى للفنان أحمد أمين، موضحًا أن أمين هو صاحب الفضل الحقيقى عليه بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه قدمه فى أكثر من عمل، وكان أمينًا بالفعل معه ومخلصًا، وآمن بموهبته، ومن خلاله تعرف على الفنان أكرم حسنى.

فى هذا العام يقدم دوره المميز فى مسلسل «مكتوب عليا» مع أكرم حسنى، وبخفة ظله وحضوره المتميزين، يعلن مولد نجم كوميديان جديد بطعم زمان، يتحسس خطواته، التى ستضعه فى المكان الذى يحلم به كممثل وكوميديان.

وما لا يعرفه كثيرون أنه ينتمى إلى عائلة فنية، من أبرز أبنائها الشاعر أمير طعيمة، وبجانب كلية الزراعة، التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فى قسم التمثيل والإخراج، وهو ابن للمسرح منذ الطفولة، لذلك يقدم أدواره بإتقان كبير، وربما مسلسل «مكتوب عليا» سيكون انطلاقته الحقيقية نحو مكانة أفضل فى المستقبل.