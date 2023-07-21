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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. العرض الثانى لمسلسل "الصفارة" على قنوات ON الفضائية

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

تعرض شبكة قنوات ON الفضائية غدًا السبت العرض الثاني لمسلسل "الصفارة" الذي يخوض بطولته النجم أحمد أمين وعرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي.

ومن المقرر عرض مسلسل "الصفارة" والذي يتكون من 15 حلقة فقط عبر قناتي ON العامة وON DRAMA وذلك في التوقيتات التالية:

 

قصة وأحداث مسلسل "الصفارة"

مسلسل "الصفارة" تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

أبطال وصناع مسلسل "الصفارة"

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub - سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

قنوات on الصفارة مسلسل “الصفارة” أحمد امين مسلسل الصفارة

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