الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمن الروسى: اليابان تفكر فى الحصول على أسلحة نووية

أسلحة نووية
أسلحة نووية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن مشاركة اليابان في خطط البنتاجون لنشر صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى في آسيا، بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العسكرية الأمريكية، تخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا في منطقة الشرق الأقصى.

وقال "باتروشيف" خلال اجتماع حول الأمن في منطقة الشرق الأقصى، نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية: "تم إعطاء دور مهم أيضًا لليابان في خطط البنتاجون لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في آسيا، ما يُشكل تهديدات أمنية إضافية لأراضينا في الشرق الأقصى".

وأضاف باتروشيف أنه من أجل الحفاظ على الهيمنة تعمل الولايات المتحدة بشكل غير رسمي على توسيع بنيتها التحتية العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يجعلها أقرب إلى حدود روسيا والصين. وكأمثلة على مثل هذه الأعمال استشهد بتشكيل التحالف العسكري "أوكوس" وإمداد تايوان بالأسلحة وإنشاء تحالف جديد لـ"باسيفيك فور" الأمريكية واليابان وأستراليا والفلبين.

كما أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن اليابان تزيد بسرعة من ميزانيتها العسكرية وشراء أسلحة هجومية مع التركيز على مؤشرات الناتو، بل وتفكر في الحصول على أسلحة نووية.

اليابان البنتاجون صواريخ الأمن الروسي

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