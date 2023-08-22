الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المشاط: الحكومة مهتمة بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لملف التعاون مع الهند

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أجيت جوبت، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في ضوء تكليفات وزارة التعاون الدولي برئاسة وحدة الهند بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز مختلف جوانب التعاون بين البلدين.

تفاصيل اللقاء

في مستهل اللقاء، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية الزيارتين المتبادلتين لقيادتي البلدين، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في يناير 2023، وزيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمصر خلال شهر يونيو الماضي، ودلالة هذه الزيارات رفيعة المستوى على رغبة الجانبين في ترفيع العلاقات للمستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اهتمام الحكومة المصرية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لملف التعاون بين الجانبين، داعية إلى استثمار تميز الهند في عدة مجالات منها صناعة الدواء، والبرمجيات، ودعم صناعة الحرف اليدوية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفقر، وذلك ببحث سبل التعاون مع الجانب الهندي في المستقبل القريب بالاشتراك في دعم مبادرة حياة كريمة، ومبادرة "أيادي مصر" للحرف اليدوية، إلى جانب دعم برنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.

اجتماعات قمة العشرين لعام 2023

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى اجتماعات قمة العشرين لعام 2023 المزمع عقدها في نيودلهي خلال الفترة من 9 – 10 سبتمبر 2023، وأعربت عن تطلع مصر أن تشهد الاجتماعات مناقشات بناءة تقودها الهند لدعم الدول النامية في جهودها التنموية وتعزيز التمويل الميسر للعمل المناخي تماشياً مع مبادئ التمويل العادل، ودعم العلاقات المشتركة مع الجانب الهندي.

كما بحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون المشترك لبناء القدرات وزيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج ITEC، وسبل إنشاء مركز تدريب دولي هندي في مصر يمهد الطريق للتعاون الثلاثي بين مصر والهند والدول الأفريقية، ويعزز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتوسع في الأنشطة التدريبية.

السفير الهندي يعرب اهتمام دولته بالتعاون مع مصر

ومن ناحيته أعرب السفير الهندي بالقاهرة، عن اهتمام الهند بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتطلع لأن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون الذي سيحقق الاستفادة الكبيرة للطرفين.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة الهندية بالقاهرة، وذلك بمناسبة مرور 59 عامًا على تدشين برنامج التعاون الاقتصادي والفني الهندي ITEC، خلال مارس الماضي، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز جهود التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، حيث استفاد من البرنامج في تدريب ورفع قدرات أكثر من 1600 من المتدربين والكوادر من مختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند تمتد منذ أكثر من 75 عامًا، ومن المقرر أن تشهد العلاقات تطورًا محوريًا في ظل توقيع مذكرة تفاهم ترفيع مستوى العلاقات المشتركة من قبل قادة البلدين.

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