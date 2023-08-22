الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش الباكستاني: مقتل 6 جنود فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني

أعلن الجيش الباكستاني، عن مقتل 6 جنود في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قرب الحدود مع أفغانستان، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء في نبأ عاجل لها.

في سياق آخر، فتحت السلطات الباكستانية تحقيقاً جنائياً مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة بعد ورود اسمه وثلاثة مساعدين في قضية جديدة، وفق ما قال مصدر أمني رفيع لـ«رويترز» الإثنين.

وتتعلق القضية الجديدة قيد التحقيق ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى إسلام أباد أوائل العام الماضي ويقال إن خان "كشف النقاب عنها".

وقال لاعب الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاماً إن البرقية كانت جزءاً من "مؤامرة أمريكية لدفع الجيش الباكستاني للإطاحة به في تصويت بالبرلمان على الثقة في 2022 لأنه زار موسكو قبل هجوم روسيا على أوكرانيا، فيما تنفي كل من واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.

الجيش الباكستاني أفغانستان

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