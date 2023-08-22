"الصناعات المعدنية": صناعة الحديد بها اكتفاء ولا يوجد توجه نحو تقليل الإنتاج

قال المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بمصانع الأسمنت بتخفيض الإنتاج نتيجة إلي زيادة المعروض لا ينطبق علي صناعة الحديد في مصر، مشيراً إلي أن إنتاج مصر من الحديد يعتبر يكفي الأستهلاك في السوق المحلي، حيث أن مصر لديها إكتفاء من الحديد .

إنتاج مصر من الحديد سنوياً

وأوضح حنفي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن إنتاج مصرمن سنويا يبلغ 15 مليون طن، بينما الأستهلاك السنوي لمصر يبلغ 8 مليون طن، مشيراً إلي أن الحديد المصري لا يلقي إقبال في الدول الأوربية ليس لعدم وجود معايير في الجودو، ولكن متطالبت السوق الأوربي في مواصفات التصنيع نفسهان ولكن يلقي إقبال من قبل الدول العربية.

وأشار محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلي أن من مواصفات الدول الأوربية في التصنيع هو طريقة أستخدام الطاقة في تصنيع الحديد حيث أنهم يطلبون أن تكون الطاقة الخضراء وعدم خروج عوادم من المصانع، وهي مواصفات صعبة تنفذها في مصر، ولكن المنتج بشكل عام لا يوجد به مشكلة.

حجم صادرات مصر من الحديد

وأضاف محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن حجم صادارت مصر من الحديد تبلغ نصف مليون طن فقط ، وهي عبار ة عن مسماير واجزاء، مشيراً إلي أن الغرفة سوف تجتمع خلال الأسبوع القادم لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعات المعدنية في مصر خلال الفترة الحالية.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21 أغسطس

وقد بلغت أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء 22 أغسطسـ إرتفاع طفيف في الأسعار، حيث سجلت أسعار حديد عز اليوم الثلاثاء 22 أغسطس مبلغ 36000 جنيه للطن، بينما بلغت أسعار حديد سرحان اليوم في بورصة المعادن مبلغ 31500 جنيهللطن.

وبلغت أسعار حديد بشاي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بوصة المعادن 34000 جنيه للطن، بينما سجلت أسعارحديد المعادي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة المعادن 31500 جنيه للطن.

بلغت أسعار حديد المصريين اليوم في بورصة المعادن 32500 جنيه للطن، بينما سجلت أسعار حديد العشري اليوم الثلاثاء في بورصة المعادن 32500 جنيه للطن، وقد سجل حديد الكومي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة المعادن 32000 جنيه للطن.