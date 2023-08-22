الجيزة: قطع المياه عن عدد من قرى الصف لمدة 6 ساعات

نوهت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع رفع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى (عرب الترابين – أبوحمود – أبوعريضة) بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع، وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 مساء الجمعة الموافق 25/8/2023 وحتى الـ6 صباح السبت الموافق 26/8/2023.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الصف بالمنابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى قرى (غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق).

وأكدت المحافظة أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).