"إكسترا نيوز" تستعرض ملامح حملة "1000 كيلو" للتوعية بسرطان عنق الرحم

تحت شعار «اسبقى بخطوة» أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع "الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم"، بمحافظات الصعيد، للتوعية والتدريب والتمكين الاقتصادى للمرأة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل عن الحملة الجديدة، على النحو التالي:

_ من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات وستكون الانطلاقة من الإسكندرية 15 سبتمبر المقبل.

_ستنتقل الحملة بعد ذلك إلى محافظات الصعيد من بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر حتى أسوان.

_تستمر الحملة فى التواجد داخل بواقع يومين في كل محافظة.

_تختتم فعالياتها يومى 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

_تتضمن حملات لتوعية السيدات وتدريب الكوادر الطبية والرائدات الاجتماعيات على عملية توجية السيدات للمتابعة الدورية.

_تتضمن تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة.