الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض ملامح حملة "1000 كيلو" للتوعية بسرطان عنق الرحم

جريدة الدستور

تحت شعار «اسبقى بخطوة» أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تفاصيل إطلاق رحلة الـ«1000 كيلو» التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع "الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم"، بمحافظات الصعيد، للتوعية والتدريب والتمكين الاقتصادى للمرأة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل عن الحملة الجديدة، على النحو التالي:

_ من المقرر لها أن تجوب 9 محافظات وستكون الانطلاقة من الإسكندرية 15 سبتمبر المقبل.

_ستنتقل الحملة بعد ذلك إلى محافظات الصعيد من  بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر حتى أسوان.

_تستمر الحملة فى التواجد داخل بواقع يومين في كل محافظة.

_تختتم فعالياتها يومى 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

_تتضمن حملات لتوعية السيدات وتدريب الكوادر الطبية والرائدات الاجتماعيات على عملية توجية السيدات للمتابعة الدورية. 

_تتضمن تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة.

 

 

9 محافظات 15 سبتمبر أسيوط سوهاج إسكندرية اسبقي بخطوة الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم التمكين الأقتصادي للمراه الجمعية المصرية الرائدات الاجتماعيات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل