وزير الصحة يُطلق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لإطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تحت مظلة «100 يوم صحة»، وذلك بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف مبادرة الألف يوم الذهبية المقرر إطلاقها اليوم إلى رفع التوعية الصحية لدى المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة.

مبادرة الألف يوم الذهبية

وبدورها، قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، إن مبادرة الألف يوم الذهبية تشمل فترة حمل المرأة، بالإضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل.

وأكدت أن أول ألف يوم من عمر الطفل مهمة، وتكون 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، لافتة إلى أن المبادرة سيتم تطبيقها في 10 محافظات كمرحلة أولى.

ارتفاع نسبة الولادة القيصرية

وقالت إن المبادرة تهدف إلى الحد من الولادة القيصرية التي تسجل أعلى نسب في مصر تصل إلى ٧٢٪ بخلاف أغلب دول العالم التي تشكل الولادة الطبيعية بها 50٪، بالإضافة إلى تقديم المشورة للمقبلات على الزواج وعلاج السيدات التي تعاني من الأنيميا وغيرها من الأمراض التى قد تسبب أمراضًا للأطفال بعد الولادة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد كشف فى وقت سابق عن اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفقًا لتوجهات الدولة، نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري وأسرته.

وأكد أن وزارة الصحة حريصة على تبني خطة استراتيجية متطورة لوضع ضوابط منظمة للحد من الزيادة السكانية، وعلى رأسها تكثيف الحملات الإعلامية المرئية بنطاق الجمهورية.

كما وجه بتكثيف حملات التوعية وزيادة أنشطة البرامج التثقيفية بين السيدات بجميع محافظات الجمهورية، خاصةً في الأماكن التي تشهد كثافة بمعدلات الإنجاب، ووجه بضرورة تواجد طبيبة متخصصة بكل وحدة صحية على مدار الساعة، مع مراعاة تحسين الوضع المادي لتحفيزهن وتحسين بيئة العمل الصحي، مثمنًا جهود الرائدات الريفيات في هذا الملف، ومؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الدورات الطبية لجميع أعضاء الفريق الطبي، لضمان تقديم أفضل خدمة للأم وطفلها.