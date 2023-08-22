الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 219 محضرًا تموينيًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالمنوفية اليوم الثلاثاء، عن تحرير 219 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 94 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 125 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في بيان للمديرية، إلى أنه خلال تلك الحملات تم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد صاحب مخبز بلدى بمركز قويسنا لقيامه بتجميع 8 شكائر دقيق بلدى بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء للتربح، فيما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بمركز منوف لحيازته كمية قدرها 3 أطنان وطن كسر بلاستيك دون مستندات، وكذا 1500 ماسورة مياه شرب منتج نهائى وارتكابه جريمة الغش التجاري.

كانت قد أعلنت المديرية خلال الأيام الماضية تحرير (191) محضرا تموينيا متنوعا ما بين (89) محضر مخالفات مخابز و(102) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار، مشدداً بضرورة مواصلة الجهود ورصد شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها من خلال غرف عمليات مديرية التموين والإدارات الفرعية للوقوف على الحالة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مراقبة الأسواق

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لمراقبة الأسواق  فى إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظًا على حقوق المواطنين والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنشآت التموينية التموين الأسعار

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