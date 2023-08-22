الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج يشارك في المبادرة العربية للتعريف بشهادات الكربون

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج في "المبادرة العربية للتعريف بشهادات الكربون للحد من التغيرات المناخية"، والتي نظمتها جمعية عين البيئة المصرية، وشاركت بها 14 دولة عربية استعداداً لمؤتمر المناخ COP28، والذي سيعقد في دولة الإمارات، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وقال إن الجامعة تعمل على نشر وتطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وفي ذلك إطار تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية لقناة السويس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، باعتبارهما مصدر طبيعي واعد للطاقة خالي من الانبعاثات الكربونية، ما يجعل مصر مركز إقليمي لانتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وقال النعماني إن الجامعة شاركت بمحاضرة تعريفية شاملة عن الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث  ألقاها الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة، والتي شملت استعراض الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين عالمياً لإضافة 18 مليار دولار بحلول 2025 و صولا إلى40 مليار دولار بحلول 2030، وهذا سوف يتيح أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون.

محاضرات افتراضية

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المبادرة تتضمن تقديم محاضرات افتراضية في الفترة من يوليو حتى سبتمبر القادم، والتي تحظى بمتابعة مصرية وعربية، وتختتم بعقد لقاءات مباشرة بقطاعات الجمهورية المختلفة للتعريف بشهادات الكربون وآلية الاستثمار فيها للحد من انبعاثات الكربون، وذلك  تطبيقاً للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنشاء سوق افريقية لتداول شهادات الكربون يكون مقره مصر.

وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أن المحاضرة شملت التعريف بمميزات وعيوب الهيدروجين الأخضر، وكذلك أنواعه المختلفة وطرق انتاجه وتخزينه ومن ثم تحويله إلى الأمونيا الخضراء، و التي تعتبر مصدر أعلى من حيث كفاءة تخزين الطاقة وأسهل في تحويلها للصورة السائلة لسهولة تخزينها ونقلها للأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن عدد الحضور بلغ 456 مشارك من مصر والدول العربية الشقيقة وكانت المحاضرة برعاية شبكة بيئة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

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