الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"دماء على الطريق".. تفاصيل تمزيق شاب جسد جارته بالطريق

ارشيفية
ارشيفية

«ومن العمل ما قتل».. تسببت خلافات العمل بين عامل وسيدة ربطتهما علاقة عمل وجيرة واحدة في حدوث خلاف بينهم تجدد من فترة لأخرى حتى قرر العامل إنهاء حياتها بترصدها في الطريق والتعدي عليها بسلاح أبيض وقتلها بمنطقة المنيب في الجيزة.

رصدها عقب خروجها من العمل.. تمزيق شاب جسد جارته بالطريق في الجيزة

تعود بداية القضية عندما نشب خلاف حول العمل بين «ن. ن»، 38 عامًا، عاملة، وبين «يحيي. ع»، 22 سنة، عامل، امتد إلى المنزل بسبب جيرة الطرفين، وبدأ الأمر يتجدد بينهما كل فترة حتى تمكنت العداوة منهما وتبادلا السب والألفاظ يوميًا ولكن الشاب لم يقدر على مجاراة جارته في السب والتشاجر يوميًا فقرر الانتقام منها بتتبعها ورصدها وإنهاء حياتها.

خطة للانتقام وقتل في الشارع

وبالفعل بمجرد ما تم رصد الضحية من الشاب توجه لها وأخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسها، ووجه لها طعنات نافذة في الجسم، عقب خروجها من العمل وفي الشارع أمام المارة فسقطت على الأرض غارقة في دمائها وتجمع الأهالي وتم ضبط المتهم ونقل الضحية للمستشفى العام لإسعافها، وتم تدارك إصابتها بالعلاج .

تفاصيل تمزيق شاب جسد فتاة في المنيب في الشارع

وعلى أثر ذلك أمر المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العامة لنيابات جنوب الجيزة، إحالة عامل، إلى المحاكمة الجنائية؛ في القضية 1482 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 1354 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة؛ لاتهامه بالشروع في قتل جارته بسبب خلافات سابقة بينهم امتدت لفترة كبيرة وتجددت عدة مرات.

وتبين أن المتهم شرع في قتل سيدة مع سبق الإصرار وبيت النية، وعقد العزم على إزهاق روحها على أثر الخلاف المستعار بينهم وما أن ظفر بها حتى أنهال عليها بسلاح أبيض سكين فأحدث إصابتها ولكن نية القتل خابت لتدارك مرضها بالعلاح، كما أنه أحرز سلاح أبيض - سكين- دون ضرورة مهنية أو حرفية.

وبناء على ذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنح المؤثمة بالمواد 45/ ا، من قانون العقوبات التي توجه له تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني .

منطقة المنيب شاب جسد المنيب تمزيق شرع في قتل سلاح أبيض

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