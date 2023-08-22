"القاهرة الإخبارية": هناك 19 دولة تريد الانضمام إلى البريكس وفق شروط الأعضاء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" تسعى لتوسيع عضوية المجموعة.

وأكد القناة أن هناك 19 دولة تريد الانضمام إلى البريكس وفق شروط الأعضاء، مشيرة إلى أن القمة تسعى إلى إعلاء صوت دول الجنوب.

وتتطرق قمة البريكس في نسختها الـ15 إلى التوسع المقترح للتكتل، الذي تشكل في عام 2009 من قبل دول الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت جنوب إفريقيا للتكتل في العام التالي.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وتنطلق انطلاق اجتماعات قمة مجموعة دول "بريكس"، بعد قليل، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بدءًا من اليوم وحتى 24 أغسطس الجاري.