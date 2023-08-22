تحرك برلمانى لضبط سوق الخضروات بعد ارتفاع أسعار البصل

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط تشهد الأسواق، لا سيما ما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

ارتفاع أسعار البصل لمستويات قياسية

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وأوضحت أن من بين الأسباب وراء ارتفاع أسعار الخضروات بشكل عام، وتحديدًا أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية يرجع إلى فتح باب التصدير، قائلة: «من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير».

وشددت فاطمة سليم على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضروات والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

طلب برلماني للحكومة لتفعيل الرقابة على الأسواق

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصا وأن هناك تفاوتا ملحوظا في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

وكانت كشفت شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية عن أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار البصل، يرجع إلى الزيادة في تصدير البصل ما خلق هذه الأزمة في السعر حتى وصل إلى 25 جنيهًا، مشددين على ضرورة ضبط الأسواق وإرجاء تصدير البصل لتحقيق التوازن في الأسعار.