الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى لضبط سوق الخضروات بعد ارتفاع أسعار البصل

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط تشهد الأسواق، لا سيما ما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

ارتفاع أسعار البصل لمستويات قياسية 

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وأوضحت أن من بين الأسباب وراء ارتفاع أسعار الخضروات بشكل عام، وتحديدًا أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية يرجع إلى فتح باب التصدير، قائلة: «من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير».

txt

كيف يساعد البصل في التحكم بمستويات السكر في الدم؟

txt

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

وشددت فاطمة سليم على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضروات والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

طلب برلماني للحكومة لتفعيل الرقابة على الأسواق 

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصا وأن هناك تفاوتا ملحوظا في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

وكانت كشفت شعبة الخضر والفواكه بالغرفة التجارية عن أن السبب الرئيسي في زيادة أسعار البصل، يرجع إلى الزيادة في تصدير البصل ما خلق هذه الأزمة في السعر حتى وصل إلى 25 جنيهًا، مشددين على ضرورة ضبط الأسواق وإرجاء تصدير البصل لتحقيق التوازن في الأسعار.

الخضروات مجلس النواب النائبة فاطمة سليم البصل الغرف التجارية الخضروات والفاكهة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الذرة الأوكراني بـ11300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

رئيس مدينة سيوة يناقش نسب تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية تمهيدًا لإنهاء الرصف

الوطنية للانتخابات تُناقش التصورات الخاصة بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

طقس الإسكندرية اليوم.. حار رطب نهارًا والعظمى تسجل 31 درجة

اليوم.. محاكمة المتهمة بقتل ابنها فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟