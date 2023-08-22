إصابة 10 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق طنطا-كفر الشيخ

أصيب 10 في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي “طنطا-كفر الشيخ” بمحافظة الغربية، بينهم حالة خطيرة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عاصم، مدير مباحث المديرية، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى طنطا كفر الشيخ مما أدى إلى إصابة 10 ركاب بإصابات مختلفة فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

العثور على جثة فتاة بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها، وذلك وسط الأراضي الزراعية بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان العميد محمد شبل حبيب، مأمور مركز كفرالزيات، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، وانتقلت مباحث كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات، وتبين وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر بدون إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

جرعة زائدة من المخدرات تقتل فتاة الغربية

وتوصلت التحريات، أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، بسبب تعاطي الفتاة جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتولت التحقيق.

كان تابع المحافظ الجولة بتفقد إنشاء كورنيش الغفران والذي يمتد من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كم ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 متر ليكتمل بعدها ازدواج الكورنيش بداية من كوبري قحافة وحتى منطقة الداون تاون.

واختتم المحافظ جولتة بتفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية.