الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات "الأروندو"

المهندس وائل رضوان
المهندس وائل رضوان

تحدث المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، عن كواليس انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس.

وقال “رضوان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر“ القناة الأولي”، إنه يتم إحضار المخلفات الزراعية ومن الممكن عن طريق تكنولوجيا، يتم استخراج منها الغاز الحيوي الذى يستخدم كبديل للغاز الطبيعي، أو الأسمدة الحيوية.

وأضاف مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، يُمكن استخدام هذا الغاز فى أغراض التدفئة وغيرها، موضحًا أنه يتم تجميع المخلفات الزراعية من أجل القدرة على إنتاج منها الغاز، ولكنها أحيانا يكون هناك صعوبة بتجميعها فى مكان واحد.

وتابع مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، أنه بالنسبة لنبات الأروندو دوناكس فهو ينمو على المياه المالحة، والأن يوجد تجربة لزراعته، لافتًا إلى أن هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة جدا، ويصل ارتفاعه لحوالي ستة أمتار، ويتم أخذه وإنتاج منه غاز وسماد، وميزته أنه يستخرج 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تستخرج من المخلفات الزراعية العادية.

مؤسسة الطاقة الحيوية الغاز استخراج الغاز

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