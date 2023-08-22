الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: نجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

الرى
الرى

على هامش مشاركة سيادته فى الاسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .. التقى السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه المعين حديثا وبحضور السيد/ هينك أوفينك المبعوث السابق للمياه . 

وخلال اللقاء .. أشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "إئتلاف الدلتاوات" ، كما أشاد سيادته بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

وأشار سيادته لعقد المجلس الإستشارى المصرى الهولندي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم ، مع تنظيم زيارة ميدانية خاصة للوفد الهولندي على هامش إسبوع القاهرة لزيارة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى ومشروع حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة .

 كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ .

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) ، حيث أشار الدكتور سويلم لسعى الوزارة على إقامة شراكة علمية طويلة الأمد مع الجانب الهولندى ، وتشكيل فريق عمل داخل المشروع للتحضير للمرحلة الثانية من المشروع .

كما يجرى الإعداد لدراسة فنية عن الاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، ودراسة عن التغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ .

 

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