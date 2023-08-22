تصريف محطة فوكوشيما النووية في المحيط يثير الأزمات.. ومخاوف من كوارث بيئية

أسوشيتيد برس

أثار اعتزام اليابان إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط، أزمة جديدة مع دول الجوار، وسط مخاوف من كارثة بيئية.

وستبدأ اليابان إطلاق مياه الصرف الصحي المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية إلى المحيط الهادئ في يوم الخميس وهي خطوة مبكرة مثيرة للجدل ولكنها ضرورية لإغلاق المنشأة بعد 12 عامًا من انصهارها، وذلك وفق وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما

وأعطى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الضوء الأخضر النهائي اليوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء الحكومة المشاركين في الخطة وأصدر تعليماته إلى الشركة المشغلة، شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، بأن تكون مستعدة لبدء الإطلاق يوم الخميس إذا سمحت الظروف الجوية والبحرية بذلك.

وقال كيشيدا في الاجتماع إن إطلاق المياه بالمحيط ضروري للتقدم في عملية إيقاف تشغيل المحطة وتعافي منطقة فوكوشيما من كارثة 11 مارس 2011 التي ضربت المحطة.

وأكد كيشيدا أن الحكومة بذلت كل ما في وسعها في الوقت الحالي لضمان السلامة ومكافحة الضرر الذي لحق بمصايد الأسماك وتقديم تفسير علمي لما حدث، وتعهد بأن تواصل الحكومة الجهود حتى الانتهاء من عملية التحرير وإخراج المحطة من الخدمة، الأمر الذي سيستغرق عقودًا لتنفيذه.

وبحسب الوكالة دمر زلزال هائل وتسونامي أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما دايتشي، مما أدى إلى ذوبان ثلاثة من مفاعلاتها وتلويث مياه التبريد، حيث يتم جمع المياه وتصفيتها وتخزينها في حوالي 1000 خزان، والتي تملأ جزءًا كبيرًا من أراضي المحطة وستصل إلى طاقتها الاستيعابية في أوائل عام 2024.

وأوضحت "أسوشيتيد برس" أن إطلاق مياه الصرف الصحي المعالجة من المحطة واجه معارضة قوية من منظمات الصيد اليابانية، التي تشعر بالقلق من حدوث المزيد من الضرر للأسماك في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من الكارثة النووية كما أثارت مجموعات في كوريا الجنوبية والصين مخاوف مماثلة، وحولت الأمر إلى قضية سياسية ودبلوماسية.

وتقول الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، الشركة المشغلة للمحطة، إنه يجب إزالة المياه لإفساح المجال أمام وقف تشغيل المحطة ولمنع التسرب العرضي من الخزانات.

وقال جونيتشي ماتسوموتو، المدير التنفيذي لشركة TEPCO المسؤول عن إطلاق المياه، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس إن إطلاق المياه يمثل "علامة فارقة"، ولكنه لا يزال مجرد خطوة أولية في عملية إيقاف التشغيل الشاقة التي من المتوقع أن تستغرق عقودًا من الزمن.

وأكد ماسانوبو ساكاموتو، رئيس الاتحاد الوطني لتعاونيات مصايد الأسماك، الذي التقى بكيشيدا يوم الاثنين، معارضة منظمته لتصريف المياه بالمحيط.

وعرضت الحكومة تمويلًا يبلغ إجماليه 80 مليار ين (550 مليون دولار) لترويج المبيعات وخطوات أخرى لعمليات الصيد المستدامة.

وتقول الحكومة وشركة تيبكو إن المياه ستتم معالجتها ثم تخفيفها بمياه البحر الضخمة إلى مستويات أكثر أمانًا من المعايير الدولية، كما أن تأثيرها البيئي والصحي ضئيل للغاية.

مخاوف دولية من تصريف مياه فوكوشيما بالمحيط

وخلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها النهائي في يوليو الماضي إلى أن عملية الإطلاق، إذا تم تنفيذها كما هو مخطط لها، لن يكون لها تأثير يذكر على البيئة وصحة الإنسان.

ويؤيد العلماء بشكل عام وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن البعض يقول إن التأثير طويل المدى للنشاط الإشعاعي المنخفض الذي يبقى في الماء يحتاج إلى الاهتمام.

وقال كيشيدا إن الجهود أحرزت تقدما وأن المجتمع الدولي يستجيب للخطة بهدوء إلى حد كبير. ومع ذلك، قالت هونج كونج إنها ستعلق الصادرات من فوكوشيما وتسع مقاطعات أخرى إذا مضت اليابان قدما في الخطة، في حين كثفت الصين اختبارات الإشعاع على منتجات مصايد الأسماك اليابانية، مما أدى إلى تأخير التخليص الجمركي.