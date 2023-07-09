الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نتفهم الهواجس بشأن خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما المشعة



أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أنه يتفهم الهواجس بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد عن جروسي قوله إنه من المنطقى أن تحظى خطة تفريغ المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما باهتمام كبير في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جميع الخبراء الذين شاركوا في إعداد تقرير الوكالة حول فوكوشيما اتفقوا على ما ورد فيه بخصوص سلامة المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

يذكر أنه خرج مئات المحتجين إلى شوارع مدينة سول أمس السبت، خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا الجنوبية، والتي تهدف إلى تهدئة المخاوف حيال خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما التي ضربتها موجات تسونامي في عام 2011.