الصين تحظر استيراد الأغذية من اليابان بسبب قرار تصريف مياه "فوكوشيما"

أعلنت الصين، الجمعة، حظر استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية، بعد موافقة طوكيو على خطة تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" الكهروذرية في المحيط.

وكانت هيئة الطاقة الذرية اليابانية قدمت تصريحًا لشركة طوكيو للكهرباء، لبدء تصريف أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما المشعة، وقالت إنه تم تقديم الموافقة بعد مراجعة للوكالة الذرية استغرقت عامين، لتعلن موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها.

وقالت دائرة الجمارك الصينية في بيان: إنه "بهدف منع استيراد المواد الغذائية اليابانية المشعة إلى الصين وضمان أمن الأغذية الموردة للمستهلكين الصينيين تفرض دائرة الجمارك الصينية حظرا على استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية بما فيها محافظة فوكوشيما".

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية وخاصة المنتجات المائية من مناطق أخرى في اليابان، ستعمل الدائرة على تعزيز الإشراف والتفتيش على الوثائق المصاحبة للمنتجات المستوردة وستفحصها بشكل دقيق دون استثناء.

وأضاف: "في الوقت الراهن أصبحت خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة في المحيط محور اهتمام خاص في جميع أنحاء العالم، كما أنها أثارت قلقا لدى المستهلكين الصينيين بشأن سلامة الأغذية المستوردة من اليابان". ولم يذكر البيان موعد بداية سريان مفعول الحظر المذكور.