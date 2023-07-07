ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تحظر استيراد الأغذية من اليابان بسبب قرار تصريف مياه "فوكوشيما"

الصين
الصين

أعلنت الصين، الجمعة، حظر استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية، بعد موافقة طوكيو على خطة تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" الكهروذرية في المحيط.

وكانت هيئة الطاقة الذرية اليابانية قدمت تصريحًا لشركة طوكيو للكهرباء، لبدء تصريف أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما المشعة، وقالت إنه تم تقديم الموافقة بعد مراجعة للوكالة الذرية استغرقت عامين، لتعلن موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها.

وقالت دائرة الجمارك الصينية في بيان: إنه "بهدف منع استيراد المواد الغذائية اليابانية المشعة إلى الصين وضمان أمن الأغذية الموردة للمستهلكين الصينيين تفرض دائرة الجمارك الصينية حظرا على استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية بما فيها محافظة فوكوشيما".

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بالمواد الغذائية وخاصة المنتجات المائية من مناطق أخرى في اليابان، ستعمل الدائرة على تعزيز الإشراف والتفتيش على الوثائق المصاحبة للمنتجات المستوردة وستفحصها بشكل دقيق دون استثناء.

وأضاف: "في الوقت الراهن أصبحت خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة في المحيط محور اهتمام خاص في جميع أنحاء العالم، كما أنها أثارت قلقا لدى المستهلكين الصينيين بشأن سلامة الأغذية المستوردة من اليابان". ولم يذكر البيان موعد بداية سريان مفعول الحظر المذكور.

الصين اليابان تصريف مياه محطة فوكوشيما حظر استيراد مواد غذائية هيئة الطاقة الذرية اليابانية دائرة الجمارك الصينية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. "الإفتاء" تجيب

"شينخوا": مصر تسعى لتكون بوابة إفريقيا للاستثمارات الصينية

حدث ليلًا.. مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء.. وانتشال جثة طفل من ترعة بالإسماعيلية

Threads يجذب مشاهير هوليوود والعرب.. و4 ميزات تتحدى تويتر

ضربة للاقتصاد البريطانى.. التضخم وارتفاع تكاليف الرهن العقارى يضران بسوق الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين