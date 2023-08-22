جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال فلسطينيين اثنين بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربعة في الخليل، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم اعتقال الليلة الماضية فلسطينيين من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل، والتي أسفرت عن مقتل مواطنة إسرائيلية وإصابة مواطن آخر".

وأوضح أنه "في التحقيق الأولي معهما تبين أن الاثنين ورّطا نفسهما بتنفيذ العملية"، وفق ما نقلت وكالات.

كما أوضح أنه بعد اعتقالهما تم تسليم السلاح الذي استخدم كما يبدو في تنفيذ العملية، مشيرًا إلى أنه "تم تحويل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق في جهاز الشاباك".

وقُتلت مستوطنة إسرائيلية، وأصيب آخر بجروح في عملية إطلاق نار أمس الإثنين، على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الإثنين.

إغلاق الخليل

واستعان جيش الاحتلال بمروحيات للبحث عن منفذي الهجوم، وأعلن الخليل منطقة عسكرية مغلقة، وسدت مداخلها كافة والبلدات المحيطة وفرضَ طوقًا أمنيًا شاملًا، وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن امرأة مستوطنة في الأربعينيات من عمرها قُتلت متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها، بينما أصيب زوجها بجروح خطيرة.

وفي تعليقه على الحدث، اتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إيران بدعم الهجوم، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى "الانتقام".