ورشة عمل حول كيفية تحضير الملف العلمي للمستحضرات غير المرجعية

أعلنت هيئة الدواء، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول كيفية تحضير وتقديم الملف العلمي للمستحضرات غير المرجعية أو المحولة من الأقسام الداخلية لوحدة التقييم العلمي والتطوير الدوائي.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن ورشة العمل تهدف إلى شرح كافة المتطلبات اللازمة لتقديم ملف علمي كامل ونبذة عن المراجع العلمية المعتمدة التي يتم الإستعانة بها فى مراجعة المستحضرات غير المرجعية مع شرح كيفية تقييم المستحضرات غير المرجعية والملفات العلمية التي يتم تقديمها للدراسة بوحدة التقييم العلمي والتطوير الدوائي.

وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس، بمقر هيئة الدواء بالمعادى.

وأضافت أن ورشة العمل تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أغسطس، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.