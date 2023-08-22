موسكو: تدمير سفينة استطلاع أوكرانية قرب منشآت إنتاج غاز بالبحر الأسود

أعلنت السلطات في موسكو، أن طائرات الحربية دمرت سفينة استطلاع أوكرانية قرب منشآت إنتاج غاز روسية بالبحر الأسود، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها دمرت زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة، أنه "تم تدمير طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دمر أو موقع الحادثة بالتحديد.

وكان مسؤولون روس، قد أعلنوا عن إحباط عدد من الهجمات بمسيرات بحرية على سفن حربية تابعة لها في البحر الأسود.