الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة حلاق لقى مصرعه على يد جاره بالزاوية الحمراء

جثة
جثة

صرحت نيابة غرب القاهرة الكلية بدفن جثة حلاق لقي مصرعه بطلق خرطوش علي يد جاره بالزاوية الحمراء عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

و كانت أمرت النيابة العامة، أمس الإثنين، بإجراء تحليل مخدرات للمتهم بإطلاق النار على حلاق وشقيقه مما تسبب في قتل الأول وإصابة الثاني بطلقات نارية؛ لبيان تعاطي المتهم مواد مخدرة من عدمه.

وكانت النيابة استمعت لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهم بلطجي واعتاد إثارة الفوضى والفزع بين المواطنين، ويوم الواقعة أطلق النار في الهواء بسبب مشاجرة مع الطرف الآخر بسبب إفزاع الأطفال.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص متوفى في حلمية الزيتون، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق. 

اجراء تحليل مخدرات أقوال شهود العيان التصريح بدفن التشريح الزاوية الحمراء

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