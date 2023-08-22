الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رفعت سيد أحمد لـ"الشاهد": استثمار النظام الناصرى لحادثة المنشية ذكاء يحسب له

الدكتور رفعت سيد
الدكتور رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن تدبير الإخوان لاغتيال الزعيم جمال عبدالناصر في حادث المنشية كان حقيقيًا، معقباً: "لدي جلسات مع بعض قيادات الإخوان منهم عصام سلطان الذي يعتبر نسيب مرشد الإخوان آنذاك وهو الهضيبي، أكد خلالها أن حادثة المنشية حقيقية ومدبرة تمام التدبير". 

وأضاف رفعت سيد أحمد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن استثمار النظام الناصري الجديد لحادثة المنشية يعتبر شيئًا طبيعيا ومنطقيا كما أنه يعتبر ذكاءً من النظام ويحسب له. 

وتابع رفعت سيد أحمد: "الزعيم جمال عبدالناصر تعرض للقتل خلال حادثة المنشية من قبل الإخوان، فكان من الطبيعي أن يجفف منابع هذا الفكر الذي قاد إلى حمل السلاح حتى لا يتكرر مرة أخرى".

برنامج الشاهد 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

دكتور رفعت سيد أحمد الإخوان حادثة المنشية اغتيال عبدالناصر النظام الناصري

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