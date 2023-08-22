الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد العذراء بكنيستها بجاهين

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم، قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيستها، بجاهين.

شارك في الصلاة الأب أمين توفيق، والأب يوسف غالي، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "ما الذي يفرح قلب العذراء مريم".

في سياق متصل، ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالزرابي.

شارك في الصلاة الأب أندراوس عوض، راعي الكنيسة، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "لقاء الرب يسوع مع لاوي العشار".

وأشار الأنبا مرقس إلى أهمية فتح الكنيسة أبوابها للخطأة، والمحتاجين إلى الخلاص، والشفاء من الرب يسوع، الذي جاء من أجل التعابى، والمرضى.

وحذر راعي الإيبارشية المصلين من الوقوع فى فخ الإدانة، مشجعًا أبناء الكنيسة على قبول جميع البشر، وإعلان رحمة الله، ومحبته للجميع، كما أكد الأب المطران أن لكل خاطئ مكان فى قلب الله، لأنه مهما كانت خطيئة الإنسان، فإن رحمة الرب أعمق، وأعظم.

وتستعد الكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء للاحتفال بعيد العذراء مريم، من خلال صلوات القداسات الإلهية في مختلف الإيبارشيات.

يختتم الأقباط الأرثوذكس صوم السيدة العذراء، الإثنين المقبل، والذي استمر لمدة 15 يوما بقداس العيد صباح الثلاثاء في 22 أغسطس الجاري.

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